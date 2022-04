Sabato 9 Aprile 2022, 05:15

Asl di Viterbo, il sindacato più votato è la Fials. Chiuse le urne per il rinnovo delle rsu, ecco il nuovo quadro delineato dalla scelta dei dipendenti: Fials prima con 575 preferenze, segue la Cisl con 383, quindi Uil con 372, poi Cgil con 303, Confael con 161,Fsi 62, Nursing 36, Cisal 35, Nursing Up 23, Usb 17.

“Uno straordinario successo per la Fials che – esultano dalla sigla - aumenta il consenso dei lavoratori di oltre il 60% rispetto alla consultazione del 2018 e conquista il primo posto nella competizione elettorale svoltasi nei giorni 5-6-7 aprile in tutti gli ospedali, per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori. Un’ affluenza alle urne dell’82,5 % su 2447 dipendenti del comparto (infermieri, tecnici, oss, amministrativi) aventi diritto al voto.

E ancora: “I lavoratori della sanità viterbese hanno voluto dare un segnale chiaro ed inequivocabile di fiducia e di cambiamento, sostenendo in modo determinante i 40 candidati della lista Fials. Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione ed un ringraziamento a tutti i lavoratori del comparto sanitario dipendenti della Asl Viterbo che hanno già dimostrato con la loro professionalità, il sacrificio e con grande senso di responsabilità, di aver saputo affrontare la pandemia da covid-19, purtroppo senza ottenere a tutt’oggi sul piano contrattuale, i giusti riconoscimenti economici e professionali”, concludono.