Venerdì 24 Maggio 2024, 06:00

È arrivato ieri il via libera definitivo e ufficiale all’ampliamento della discarica di Monterazzano. Sul bollettino della Regione Lazio è stato pubblicato l’ultimo atto della procedura. Si chiama provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Il documento appena pubblicato sul Bur è la determinazione G05664 del 14 maggio 2024 firmata del direttore della Direzione Ambiente, Vito Consoli. Ok quindi al progetto presentato dalla società Ecologa Viterbo, che prevede la realizzazione di un nuovo invaso denominato VT4, con una volumetria pari a 550mila metri cubi presso la discarica in località Le Fornaci.

Il provvedimento

Il provvedimento arriva quasi sul gong, in tempo per evitare una possibile emergenza rifiuti a Viterbo e negli altri 59 comuni della Tuscia che conferiscono i rifiuti a Monterazzano. La discarica del capoluogo è prossima all’esaurimento: il tempo di vita del terzo invaso, quello attualmente in uso, è ormai agli sgoccioli. In alternativa si potevano portare i rifiuti viterbesi lontano, in altri siti di smaltimento, ma con conseguente aggravio dei costi per i cittadini. L’autorizzazione finale arriva dopo la pubblicazione nelle scorse settimane della determina di Via e dell’autorizzazione integrata ambientale, due atti contro quali il Comune di Viterbo ha annunciato ricorso al Tar, cui ieri ha manifestato l’intenzione di unirsi anche la Provincia.

Palazzo dei Priori non è contrario all’ampliamento in sé, ma chiedeva che questo fosse in funzione solo e unicamente della provincia di Viterbo. Vista invece la carenza di altri impianti nel Lazio, è stato deciso che la discarica di Monterazzano sarà a servizio di tutta la regione, fino a che le altre province non saranno autosufficienti. Da capire se adesso l’amministrazione Frontini intenderà impugnare anche questo ultimo atto. L’iter amministrativo in tutto è durato poco meno di due anni. L’istanza di attivazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale risale al 17 luglio del 2022. Una volta ricevuta la richiesta del gestore, la Regione Lazio informò tutti gli enti interessati. Dopodiché ci fu la pubblicazione dell’avviso pubblico.

All’epoca, come segnalato dal Messaggero, non arrivarono osservazioni da parte di nessuno: né dai cittadini, né dai comuni della provincia, né dalle associazioni. In conferenza dei servizi la Soprintendenza espresse parere negativo vista la presenza nell’area del nuovo invaso di un vincolo boschivo. Per questo il progetto che all’inizio prevedeva quasi un milione di metri cubi cubature è stato rivisto e dimezzato. Risolto così il problema del vincolo. Come spiega il Paur, la società Ecologia Viterbo dovrà compiere nei prossimi giorni solo alcuni passaggi legati al rinnovo di alcune garanzie finanziarie. Mentre la Soprintendenza ha approvato il piano dei sondaggi archeologici, preliminari all'avvio lavori per la realizzazione del quarto invaso.