Papa: «Grazie ai medici, eroici non sono durante il Covid»

«Oggi è la giornata nazionale del personale sanitario. Dobbiamo ricordare tanti medici, infermieri, volontari che stanno vicino agli ammalati, li curano, li fanno sentire meglio, li aiutano. Nessuno si salva da solo e nella malattia noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti». Lo ha detto Papa Francesco al termine dell' Angelus in piazza San Pietro. «Mi diceva un medico, questa mattina - ha aggiunto - che un tempo stava morendo di Covid una persona, gli chiese di prenderlo per mano, che ne aveva bisogno. L'eroico personale sanitario che ha fatto vedere questa eroicità in tempo di Covid ma che rimane l'eroicità tutti i giorni. Ai nostri medici, infermieri, volontari un applauso e un grazie grande».