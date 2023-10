Papa Francesco saluta i 400 missionari di Nuovi Orizzonti

All'Angelus di domenica 15 ottobre 2023 il Santo Padre ha rivolto un particolare saluto e parole di incoraggiamento ai giovani dell'Associazione internazionale "Nuovi Orizzonti" fondata da Chiara Amirante che coordina 400 persone e altre 9 realtà ecclesiali in una "missione di strada" nella capitale dal 14 al 22 ottobre andando nelle strade, piazze, scuole, università, ospedali, carceri, promuovendo attività di prevenzione, ascolto e accoglienza per persone povere, emergiate e raggiungendo i giovani nei loro luoghi di aggregazione per contrastare la drammatica realtà del disagio giovanile. "Saluto i più di 400 giovani "missionari" di Nuovi Orizzonti, di cui circa un centinaio appartenenti ad altre 9 diverse associazioni e comunità che - da ieri fino a domenica prossima - sono impegnati nella missione di strada a Roma con la comunità Nuovi Orizzonti, andando nei luoghi di aggregazione giovanile, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, in strada per annunciare la gioia del Vangelo. Sono bravi questi! Li sosteniamo con la preghiera in questo ascolto del grido di tanti giovani e tante persone bisognose di amore", ha detto Papa Francesco.