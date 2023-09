Lazio, il dito medio di Sarri dopo un "Forza Napoli": arriva il chiarimento dell'allenatore

Maurizio Sarri, nel giorno di Napoli-Lazio, è al centro dell'attenzione sui social media per un video in cui sembra fare un gesto con il dito medio verso un tifoso che urla "Forza Napoli!". Questo video è diventato virale e ha suscitato la rabbia di alcuni tifosi azzurri che considerano Sarri un mito dopo la sua precedente esperienza sulla panchina del club. Tuttavia, Sarri ha successivamente spiegato che il suo gesto non era una risposta scherzosa al tifoso che tifava per il Napoli, ma era indirizzato a una persona non visibile nei brevi video, che lo aveva insultato. Ha chiarito che il gesto non era diretto verso chi sosteneva "Forza Napoli".

