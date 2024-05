Brindisi, tragedia nello zuccherificio: morto operaio

Si chiamava Vincenzo Valente il 46enne operaio di Latiano morto la notte scorsa a Brindisi in seguito ad un incidente sul lavoro all'interno di uno zuccherificio. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta ed è stato disposto il sequestro preventivo del nastro 6, l'impianto dove l'uomo è deceduto. Le indagini sono condotte dalla polizia. Valente, che lavorava per conto di una ditta esterna, era impegnato in attività di manutenzione sul nastro. La salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi.