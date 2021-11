Juve, Allegri: «La rincorsa può essere divertente»

(LaPresse) - Max Allegri non cede al pessimismo nonostante la sconfitta con l'Atalanta che relega la Juve a 14 punti dalla vetta. «In questo momento servono concretezza e serenità e poi rincorrere può essere anche divertente», ha detto il tecnico alla vigilia della gara di serie A di domani con la Salernitana all'Arechi, alle 20.45, in uno dei 4 anticipi del turno infrasettimanale della 15esima giornata. In programma anche Atalanta-Venezia, Fiorentina-Sampdoria e Verona Cagliari. Mercoledì il Napoli capolista è atteso dalla trasferta con il Sassuolo mentre il Milan è di scena a Marassi con il Genoa di Shevchenko e l'Inter riceve lo Spezia a San Siro