Italia-Argentina, 33 anni fa la fine delle "Notti Magiche". Il ricordo di Schillaci: «Quella partita non l'ho mai più voluta rivedere»

EMBED





Italia-Argentina, 33 anni fa la fine delle "Notti Magiche". Il ricordo di Schillaci: "Quella partita non l'ho mai più voluta rivedere" Il 3 luglio del 1990 andava in scena l'ultima delle "Notti Magiche" del mondiale italiano. La Nazionale di Vicini si arrende ai rigori all'Argentina di Maradona. La doppia beffa, prima con il gol di Caniggia e poi con la lotteria dei rigori. Il ricordo di Salvatore Schillaci, protagonista e capocannoniere di quel mondiale che ammette: «Quella partita non l'ho mai più rivista. La coppa del mondo doveva essere nostra». Un mondiale anche nel segno di Gianluca Vialli e l'amicizia con il "Principe" Giannini. Oggi, i campioni si ritrovano in un gruppo Whatsapp e aspettano di abbracciare il loro "fratello" Stefano Tacconi.