Europa League, la finale sarà Atalanta-Bayern Leverkusen

Sarà Atalanta-Bayer Leverkusen la finale di Europa League il 22 maggio a Dublino. Nel ritorno delle semifinali la Dea travolge 3-0 il Marsiglia in casa dopo l'1-1 dell'andata in Francia. A segno Lookman, Ruggeri ed El Bilal Tourè, prima finale europea nella storia dei bergamaschi. Non riesce invece l'impresa alla Roma, in Germania con il Bayern Leverkusen: i giallorossi arrivano a riequilbrare lo 0-2 dell'Olimpico con due rigori di Paredes ma si fanno poi rimontare dai tedeschi sul 2-2 con l'autogol di Mancini e la rete di Stanisic. Intanto sarà l'Olimpiakos l'avversaria della Fiorentina nella finale di Conference il 29 maggio ad Atene.