Nazionale, Spalletti si scusa e abbraccia la giornalista

Bel siparietto per Luciano Spalletti che, entrando presso la sede del FNSI a Roma per il convegno 'Sport Human Factor', ha chiesto scusa e abbracciato la giornalista Mediaset con cui ieri aveva avuto un brutto battibecco. Il CT della Nazionale ha parlato quindi della sua ex squadra, il Napoli: “Mi dispiace per l’annata che sta vivendo. In quell'ambiente lì noi eravamo riusciti a contagiare tutte le persone per lo stesso obiettivo. Uscire dallo spogliatoio e vedere il campo tutto segnato bene, ad esempio, è importante. Così come quel ‘sarò con te’ scritto sulle maglie è qualcosa che tenta di coinvolgere non solo quelli in campo, ma anche i nonnini sulle panchine dei quartieri spagnoli, perché sono tutti importanti”. Inoltre, per Spalletti anche un commento sulle condizioni di Nicolò Zaniolo: “Zaniolo è durissima che possa rientrare, anzi è da escludere". (LaPresse)