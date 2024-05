Europei di Atletica 2024, le ultime novità per i biglietti

A 20 giorni dai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che si terranno dal 7 al 12 giugno, è stata lanciata una promozione speciale. Da mezzanotte, sulla pagina roma2024.vivaticket.it, si potranno acquistare biglietti e abbonamenti con uno sconto del 40% per 48 ore, fino alla mezzanotte del 19 maggio. L'iniziativa, parte del Roma SprintFestival 2024, è stata presentata allo Stadio Olimpico da vari rappresentanti, inclusi Stefano Mei e Marcell Jacobs. Lo SprintFestival vedrà in gara numerosi velocisti e servirà come anteprima dei Campionati Europei, che metteranno in palio 147 medaglie con la partecipazione dei migliori atleti italiani ed europei.