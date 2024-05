Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo. Appuntamento stasera alle 19:00 su Rai2, poi su Raiplay

E' stato presentato dal presidente di Tennis and Friends, Giorgio Meneschincheri, alla stampa il documentario ‘Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo’ , una produzione AUT AUT per Rai Documentari dedicata alla Manifestazione Tennis and Friends – Salute e Sport, nata nel 2011 per promuovere i corretti stili di vita e offrire alla popolazione visite specialistiche. Nel film i testimonial di sempre delle edizioni di Roma, Napoli e Torino: Fiorello, Al Bano, Bonolis, Maria De Filippi e tanti altri accorsi a lanciare il messaggio degli screening gratuiti. Messaggio colto da migliaia di persone che si sono sottoposte a test e visite nei villaggi della salute di Tennis And Friends, che tornerà al Foro Italico di Roma ad ottobre, dopo la special edition di inizio maggio.