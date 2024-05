Lazio, Cataldi in bilico con Tudor: spunta la destinazione Torino

Dopo il sorpasso di Rovella con Sarri, Danilo Cataldi ha avuto solo due presenze dal 1º minuto con Tudor, mentre è subentrato in quattro occasioni, con il più lungo intervento che è stato di 25 minuti, e ha visto tre partite dalla panchina. Nonostante il suo ruolo di pilastro nello spogliatoio della Lazio , Cataldi sta lottando per ottenere più spazio in campo. Nonostante abbia rinnovato il contratto fino al 2027 (con opzione per il 2028) solo un anno fa, potrebbe esserci un cambiamento in vista per lui durante l'estate. Il suo nome è stato proposto al Torino, che potrebbe offrirgli un contratto di due anni con un salario adeguato rispetto ai 1,5 milioni di euro più bonus che guadagna attualmente a Roma. Cataldi preferirebbe rimanere nella capitale, dove ha altre quattro stagioni garantite, ma le poche opportunità con Tudor potrebbero spingerlo a cambiare idea.