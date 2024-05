Presentata la nuova maglia del Bologna per la Champions League 2024-25

Il Bologna FC 1909 ha presentato il nuovo kit 'Home' 2024-2025, realizzato da Macron, che sarà indossato nell'ultima partita casalinga contro la Juventus. Questo kit, che accompagnerà il club sui campi d'Europa, è stato presentato al Teatro Comunale di Bologna con la campagna "Love Act - Atto d'Amore", celebrando il forte legame con i tifosi. La nuova divisa combina tradizione e innovazione, utilizzando il tessuto jacquard Eco Exalock, realizzato al 100% con materiali riciclati, confermando l'impegno per la sostenibilità. Il design presenta quattro bande verticali rossoblù, con dettagli eleganti e riferimenti storici, come il centenario del primo scudetto del 1924-25. Il kit comprende pantaloncini bianchi e calzettoni blu navy con dettagli rossi. Disponibile online e negli store ufficiali del Bologna FC e Macron, il nuovo kit si distingue per la sua vestibilità Slim Fit e leggerezza.