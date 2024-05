Serie A, la lotta Champions e la lotta salvezza entrano nel vivo

Il sipario sulla Serie A sta per calare. Due giornate al termine del campionato e ancora molte squadre a lottare per la salvezza e un posto in Europa. Ad aprire il weekend Fiorentina-Napoli, con la viola che spera nella vittoria dell'Atalanta in Europa League, così da avere un sesto slot per la qualificazione in Champions. Propio i bergamaschi, a quota 63 punti, sono, insieme alla Roma, 60 punti, e alla Lazio , 59 punti, le osservate speciali per centrare un posto nella prossima Champions. Serratissima anche la lotta salvezza, con sei squadre racchiuse in 5 punti: Udinese, Cagliari, Frosinone, Empoli e Sassuolo. A questo proposito, due gli scontri diretti questo weekend, con il Sassuolo che ospiterà il Cagliari e l'Empoli in trasferta a Udine. A chiudere la giornata, Juventus-Bologna, entrambe già sicure di un posto in Champions. (LaPresse)