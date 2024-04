De Rossi: «Non ho parlato con la proprietà del mio futuro»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Lazio: ««Si sono fatti sentire, ne abbiamo parlato spesso, ma del futuro a breve termine e del campionato. Ho capito la domanda, ma la pausa è servita per far inquadrare al meglio in futuro più importante da qui a due mesi»