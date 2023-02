Champions League, Brahim Diaz regala al Milan il successo sul Tottenham

Il Milan batte il Tottenham e si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League . Nel match di andata a San Siro i rossoneri partono forte e vanno subito in vantaggio con Brahim Diaz, poi giocano una gara ordinata e controllano gli attacchi degli Spurs, mai realmente pericolosi. Nella ripresa occasioni clamorose per De Ketelaere e Thiaw. La squadra di Pioli potrà giocare la partita di ritorno in Inghilterra con due risultati su tre a disposizione. "A Londra sarà dura, ci aspetta una sfida altrettanto difficile, cerchiamo di fare bene, la qualificazione darebbe un senso a questa stagione" ha detto Pioli.