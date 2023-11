Edoardo Leo dà voce a...'Leo' su Netflix: «Spero diventi un cult»

Edoardo Leo dà voce a...'Leo'. L'attore e regista romano è il doppiatore italiano della lucertolina che dà il nome al film d'animazione musicale disponibile su Netflix dal 21 novembre 2023. La commedia animata segue le avventure dell'animaletto Leo, alle prese con i problemi dei giovani studenti di una scuola elementare della Florida. Ormai da decenni la stanca lucertola 74enne è intrappolata nella stessa classe di una scuola in compagnia di una tartaruga. Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante. Nella versione italiana, l'attore 51enne subentra ad Adam Sandler che doppia il protagonista nella versione originale. "Non capita sempre nella vita che un personaggio si chiami come te e ho pensato: non posso non farlo. Poi quando l'ho visto a maggior ragione: l'idea di fare una cosa così distante, un vecchietto di 74 anni e in più una lucertola che è un animale onestamente poco praticato dall'animazione, mi sembrava un unicum", dice Edoardo Leo a LaPresse. "Spero che questo possa diventare un piccolo cult, di sentire qualche bambino che mi dice: per favore, mi fai la voce di Leo?". Non è nemmeno la prima volta che il vincitore del David di Donatello lavora con Netflix, un sodalizio che porterà ad altri progetti: "Dopo il clamoroso successo di 'Era Ora', quest'anno il film non in lingua inglese più visto nel mondo -rimarca l'attore riferendosi al lungometraggio di Alessandro Aronadio - con Netflix Italia stiamo pensando di proseguire questo rapporto e di fare altre cose. Poi ci sarà una serie che ho già girato e che uscirà su Rai1 nel 2024, 'Il clandestino', ed è la prima lunga serialità vera che io ho fatto negli ultimi 15 anni. Anche questa l'ho fatta in collaborazione con Netflix". Alle porte c'è anche una lunga tournée teatrale con lo spettacolo 'Ti racconto una storia'. "Quest'anno ho deciso di fermarmi, ero arrivato a maggio dell'anno scorso un po' stanco e saturo. A un certo punto bisogna avere il coraggio di dire: ok basta. E per un anno ho deciso di non vedere più un camper, un camerino, niente. Ora farò quasi 60 date in tutta Italia. Mi serve, mi rigenera e mi fa stare bene", ha aggiunto. (LaPresse)