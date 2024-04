Primo maggio, Ermal Meta: «L’Italia è antifascista, la Costituzione è chiara»

“Probabilmente nella comprensione di certi temi ci sono anche ostacoli di comunicazione e gap generazionali però l’Italia è uno Stato antifascista. La Costituzione lo dice in modo chiaro e limpido. Non c’è molto da spiegare. Il Primo Maggio non è da meno. Sarà come sempre un primo maggio all’insegna dell’unione, della pace e di tutti quei valori sociali che ci servono per andare avanti”. Così il cantante e co-conduttore del prossimo Concerto del Primo maggio Ermal Meta alla conferenza stampa di presentazione dell’evento nella sede Rai di Viale Mazzini. (LaPresse)