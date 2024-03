"Call My Agent 2" torna su Sky dal 22 marzo, Mattia Stanga ed Emanuela Fanelli tra i protagonisti

Stanno per tornare gli agenti della Claudio Maiorana Agency, ovvero i protagonisti di Call My Agent Italia 2. In arrivo su Sky e su Now dal 22 marzo la seconda stagione della serie Sky Original, remake del cult Dix pour cent.