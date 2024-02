Sanremo 2024, l'emozione di Giovanni Allevi: «Torno a suonare in pubblico dopo 2 anni»

Giovanni Allevi è "emozionatissimo" a Sanremo 2024 prima di partecipare come ospite alla seconda serata del Festival. Il compositore da 2 anni è assente dalle scene dopo essere stato colpito da un mieloma. "Sono superconcentrato per questa sera, suonerò di nuovo il pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi 2 anni di assenza dalle scene a causa delle terapie", dice in sala stampa.

"Sono emozionatissimo. E' un breve saluto, che bello vedervi... Volevo ringraziare molti di voi per aver accompagnato la mia vicenda artistica e umana con parole, riflessioni e pensieri di grande profondità e sensibilità. Grazie davvero", dice. "Sono superconcentrato per questa sera, suonerò di nuovo il pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi 2 anni di assenza dalle scene a causa delle terapie. Avrò anche la possibilità anche di lasciarvi una riflessione sul tema delicatissimo della malattia che direttamente o indirettamente coinvolge molti di noi. Eseguirò Tomorrow, un brano che ho scritto durante i ricoveri per le terapie". (Adnkronos)