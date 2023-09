Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

I primi giorni di autunno continuano a regalare bel tempo da sfruttare per trascorrere qualche ora lontano dalla routine. Così,, ecco come sarebbe bello passare il 30 settembre e il 1° ottobre a Roma o nei dintorni. Ecco quali sono i 5 appuntamenti: Appia Day, Ingresso gratuito ai musei, Garbatella Day, Oktoberfest a Roma, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a CIAMPINO e ROMA. Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum. Si tratta di una rievocazione storica a cura della Legio II Parthica Severiana Albana con lo scopo di ricordare la figura del suo ideatore, il censore Appio Claudio Cieco, e la figura di Antonio Cederna, autore di tante battaglie per la salvaguardia della via Appia Antica. Garbatella Day: dal 29 settembre al 1 ottobre 2023, nel quartiere Garbatella avrà luogo il grande evento sulla Carbonara, espressa e preparata in diretta in cucine aperte, davanti gli occhi di centinaia di persone che ammireranno il lavoro di uomini e donne alle prese coi fornelli, che comporranno, preparazione dopo preparazione, centinaia di piatti come se fossero una catena di montaggio. Oktoberfest di Roma: ingresso gratuito presso la Città dell'altra economia, Largo Dino Frisullo - Ex Mattatoio Testaccio. Tutti i giorni 3.500mq interamente dedicati alle specialità eno gastronomiche bavaresi. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a CIAMPINO e ROMA: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente con due appuntamenti romani, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 30 settembre a CIAMPINO, in Viale Kennedy, ed il giorno dopo, domenica 1° ottobre, a ROMA in Via dell’Aeroporto di Centocelle e Piazza dei Consoli (Municipio Roma VII, Tuscolano-Don Bosco). FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN