di Karen Leonardi

È stato visto questa mattina da passanti su via della Stazione di Ciampino. È intervenuta la polizia locale che lo ha immobilizzato su via di Morena e portato in ospedale di Frascati per accertamenti. Il video, girato da un automobilista, è diventato virale sul web dove questa mattina alcuni utenti hanno scritto dei post segnalando appunto la presenza di uomo che gridava per le vie della cittadina.