Ultimo inaugura un parco con il suo nome a San Basilio: «Tutto è iniziato da qui». Fuori l'album "Altrove"

Il nuovo album di inediti di Ultimo "Altrove" è fuori ovunque da oggi, venerdì 17 maggio, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

Nell'album Ultimo porta il suo pubblico in una nuova dimensione sonora, più matura, senza rinunciare alle sue liriche profonde, mostrando un volto consapevole e adulto di quella che è di fatto la penna più incisiva del nuovo cantautorato.

Si parte dalla title track "Altrove", presentata lo scorso 10 maggio nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2! con una eccezionale performance al pianoforte nel cuore di un suggestivo Stadio Olimpico vuoto. Il singolo è accompagnato dal videoclip che mostra – complice la presenza della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo - un ritratto intimo e generoso della loro relazione, aprendo al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e "Altrove", album attesissimo dai fan del Principe degli Stadi, vede la luce a poche settimane dalla performance che ha infiammato la notte del Circo Massimo di Roma, dove Ultimo è salito sul palco del Primo Maggio da vero protagonista, sulle note di un maxi-set speciale di 5 delle sue hit più famose: da Pianeti a Piccola stella, passando per Ti va di stare bene, Ti dedico il silenzio e Vieni nel mio cuore. Un evento nell’evento, che l’ha riportato al Circo Massimo dopo soli due anni dal memorabile sold out da oltre 70mila fan, radunati per una notte magica nel luogo simbolo della capitale, che per lui è casa. E la Città di Roma lo ringrazia attraverso una targa inaugurata oggi alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor presso un’area di San Basilio che è ormai chiamata il “Parchetto di Ultimo”, luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate e che da oggi potranno sedersi su panchine speciali dedicate ai titoli dei nuovi brani di Altrove.

Si legge nella targa siglata dal Municipio IV della Capitale: “La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo. Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo “Altrove”, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio”.

Altrove - disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD, CD autografato, Vinile, Vinile autografato, Vinile trasparente, Vinile colorato verde, Vinile colorato blu - regala al pubblico 8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano - con all’attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify - ha tracciato per raccontarsi in modo inedito.