Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 maggio

Sta per iniziare un nuovo weekend e Roma si prepara ad accogliere milioni di visitatori, offrendo loro una vasta scelta di appuntamenti ed eventi. Ecco cosa fare il 18 e il 19 maggio nella città eterna, dove tradizione, cultura e storia si fondono e formano qualcosa di unico e ineguagliabile. Notte dei Musei: apertura straordinaria, dalle 20.00 di sabato alle 2.00 di domenica, di musei, università, istituzioni, italiane e straniere, e altri luoghi espositivi e culturali, con mostre, spettacoli e visite. Il costo per visitare tutti gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale è di 1 euro. Pioggia di petali rosa al Pantheon, il 19 maggio avrà luogo la rievocazione di una antica celebrazione che si svolgeva nella domenica di Pentecoste: durante la messa papale, si faceva cadere sui fedeli, dal foro della cupola del Pantheon, una pioggia di petali di rose per ricordare il miracolo della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. Carbonara Day: da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2024, in Viale America a ridosso del meraviglioso parco dell’Eur, tra i ciliegi in fiore e le acque del lago. L’evento metterà alla prova cuochi e chef. Oltre alla versione classica, saranno presentate altre due versioni: CARBONARA IMPERIALE – classica più tartufo nero; CARBONARA REALE – con carciofi. Il Green Market Festival torna il weekend del 18-19 maggio, nella consueta location della Città dell’altra Economia, in largo Dino Frisullo nel cuore di Testaccio. Gli espositori presenti saranno oltre 60, con prevalenza di artigianato artistico ma anche vintage, cosmesi naturale, arte, flower design, operatori olistici e piccola editoria. Ortidea all'Orto Botanico, 18 e 19 maggio 2024. I visitatori potranno scoprire orchidee selvatiche, rare e preziose; imparare trucchi e buone pratiche per prendertene cura al meglio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN