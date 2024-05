Race for the Cure, al via la 25esima edizione con il presidente Mattarella: «Grazie per quello che fate e buona gara». Le immagini dal drone

Partenza speciale al Circo Massimo per la 25esima edizione della Race for the Cure , la manifestazione sportiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno organizzata da Komen Italia. Questa mattina a dare il via alla corsa per la vita, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, presidente del Comitato d'onore della Race for Cure. Il presidente della Repubblica ha salutato le 'Donne in Rosa', riunite su una gradinata, donne che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia. "Grazie per quello che fate e buona gara" ha detto il presidente della Repubblica prima dell'avvio della corsa. Mattarella ha ringraziato gli organizzatori per quanto fatto “per questo fronte fondamentale per l'umanità". Poi Mattarella ha preso posto nella tribuna delle autorità dove ha ricevuto il pettorale numero 1. Applausi e cori hanno accompagnato la straordinaria partecipazione del Capo dello Stato. Fra le autorità presenti, anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, quella per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Una edizione che registra un vero record di partecipanti con oltre "150mila adesioni". «Oggi è una giornata di grande festa per noi. Siamo super orgogliosi e felici – ha detto Riccardo Masetti, senologo e fondatore di Komen Italia - siamo onorati di festeggiare i 25 anni della Race con il presidente Mattarella e la sua presenza testimonia che il lavoro fatto è stato significativo. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Malgrado i progressi e la ricerca contro il tumore al seno, ancora nel mondo 600mila donne perdono la vita per questo cancro. Sono numeri che non ci possono fare stare seduti ma ci devono fare unire le forze''.

di Barbara Carbone