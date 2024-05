Premio Roma 2024, la bellezza dei fiori al Roseto Comunale della Capitale

Nell'incantevole Roseto comunale di via di Valle Murcia 6, tra il Circo Massimo e l'Aventino, è tutto pronto per l'82a edizione del "Premio Roma", il Concorso internazionale per le nuove varietà di rose. La competizione di quest'anno prevede la partecipazione di 94 varietà di rose presentate da 25 ibridatori provenienti da Belgio , Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Stati Uniti. Per assistere alla premiazione delle rose vincitrici, appuntamento al Roseto di via di Valle Murcia domenica 19 maggio, dalle 18 alle 20.