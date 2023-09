‘Natural Reaction’, il rinoceronte by Marcantonio: «Un atto di ribellione da parte della natura»

I viaggiatori in transito nell’area di imbarco E dell’possono ammirare una nuova opera d’arte contemporanea. Si tratta di’ By Marcantonio, che raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri. L’installazione si completa con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno per un grido quasi disperato a tutela degli animali. Il rinoceronte bianco è, infatti, un animale in via di estinzione con appena due esemplari femminili ancora sul pianeta. E l’intenzione è accendere una scintilla di consapevolezza ai passeggeri in partenza dal principale aeroporto italiano. Un messaggio a cui fa eco Aeroporti di Roma che con questa opera, insieme con ACI (Airports Council International) e IATA (International Air Transport Association). Insieme, sono impegnati nella lotta al traffico illegale di animali selvatici per promuovere la tutela della biodiversità. Foto da Ufficio Stampa ADR / Music: Korben