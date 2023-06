Musicultura, il tributo a Daalla e Battisti del festival musicale

La 34/sima edizione di Musicultura, il festival della canzone popolare e d'autore parte a Macerata si è conclusa sabato 24 giugno con la vittoria della band Santamarea. E durante l'evento ha voluto dedicare un'iniziativa a Lucio Dalla e Lucio Battisti, che quest'anno avrebbero compiuto 80 anni.

Il tributo durante il festival

L'iniziativa intitolata 'Dalla e Battisti dall'alba al tramonto' rientra nelle proposte della rassegna La Controra di Musicultura. Quando sono scoccate le 9 si è cominciato a cantare Non è Francesca e Disperato erotico amore stomp, assieme ad alcuni solisti e ai volontari del Servizio civile universale.

Alle 10 Acqua azzurra acqua chiara e Attenti al lupo con i piccoli della scuola dell'infanzia Casa dei bambini Montessori. Alle 14 si può intonare Eppur mi son scordato di te e Piazza Grande, per finire alle 20 con Prendila così, Anna e Marco, Il mio canto libero e Canzone, assieme al coro San Francesco di Macerata in un grande abbraccio musicale che coinvolge tutta la città.

Il festival e i vincitori

Ai Santamarea vanno i 20 mila euro del Premio Banca Macerata che investiranno nel loro progetto musicale, grazie ai voti del pubblico dello Sferisterio delle due serate. “Grazie, grazie a tutti! Siamo contentissimi non ce l’aspettavamo. Dedichiamo questa vittoria al nonno, è stato il nostro primo sostenitore e ci ha avviato alla musica” hanno detto emozionati i Santamarea di Palermo, Vincitori Assoluti con la canzone “Santamarea” della XXXIV Edizione di Musicultura Festival, diretta da Ezio Nannipieri.

Il palcoscenico di Musicultura ha ospitato nella serata di apertura del venerdì 23 giugno le esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab con il brano “Giovani favolosi”, Paola Turci, Rachele Andrioli e Coro a Coro e dell’attrice Chiara Francini. Tra gli ospiti della serata finale di sabato 24 giugno, sono saliti sul palcoscenico del Festival Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta, che per l’occasione dedicherà un omaggio a Franco Califano.