Attesa sotto la pioggia per l'inizio del Concertone del Primo maggio 2024 a Roma. Centinaia di ragazzi arrivati da ogni parte d'Italia si sono radunati in attesa dell'inizio dell'evento per vedere i propri cantanti preferiti: da Ultimo a Geolier.

Concerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione)