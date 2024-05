Concertone del Primo Maggio, il pubblico: "Non fosse per la pioggia il voto sarebbe 10"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 Si è tenuto a Roma il consueto concertone del Primo Maggio. Quest'anno per la prima volta la location è stata il Circo Massimo e non la tradizionale piazza San Giovanni, perché in quest'ultima sono in corso dei lavori. Molte le persone che, nonostante la pioggia incessante, si sono recate ad assistere al con certo. "Un concerto bellissimo, piove un pochino ma ci sta". "Va benissimo il concerto, aspettiamo Leo Gassman". "Il concerto? Bagnato, un po' freddo ma molto bello". "Sarebbe un concerto da 10, gli do 7 per la pioggia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev