Urso: "Invito Ryanair a confrontarsi con i cittadini europei"

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2023 “Le imprese con cui ci siamo confrontati ci hanno presentati piani di sviluppo nel nostro Paese, perché è dove cresce maggiormente il traffico aereo. In uno spirito costruttivo mi auguro che Ryanair possa avere una percezione positiva in sede europea, li invito a confrontarsi con i cittadini europei”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una riunione a Palazzo Piacentini con le associazioni dell’industria del largo consumo, nell'ambito delle consultazioni che porteranno alla realizzazione del "Trimestre Anti Inflazione" sul carrello della spesa a partire dal 1 ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev