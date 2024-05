Tajani sull'arresto di Falcinelli a Miami: "Governo segue con la massima attenzione"

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 “Mentre sento che c’è insoddisfazione per la mia risposta, io sono molto soddisfatto per le dichiarazioni della signora Falcinelli, mamma di Matteo, che ha ringraziato il Governo e il consolato e per me quello che conta è l’apprezzamento della famiglia e non una valutazione di tipo politico”, ha affermato il ministro Tajani in merito alla vicenda del giovane Matteo Falcinelli arrestato a Miami. “Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione”, ha aggiunto. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev