Mattarella: "Il lavoro è un diritto, è dignità e inclusione"

(Agenzia Vista) Milano, 9 maggio 2024 “Il lavoro è un diritto, è dignità, è inclusione e non è un caso che di lavoro parli l’articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della Repubblica, così come l’articolo 3 aggiunge che non soltanto ogni cittadino ha eguali dignità, ma che lo Stato deve assicurare che venga rimosso quello che la ostacola”, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella in videocollegamento per l’apertura di Civil Week 2024 a Milano. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev