Race for the Cure, Rocca: "Insieme possiamo sconfiggere il cancro al seno, ma serve la prevenzione

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Sono qua al villaggio della Race for the Cure, il villaggio della salute, il villaggio per le donne. Oggi il cancro al seno è una malattia che si può sconfiggere, ma la cosa importante è la prevenzione. Come Regione Lazio siamo scesi in campo con le nostre strutture sanitario per dire che noi ci siamo. Venite a trovarci. Qui si può prenotare una visita di screening. Ma soprattutto andate a prenotarla nelle nostre Asl. Il cancro si può battere, lo si deve fare insieme e con sempre maggiore consapevolezza. Qui c'è tanta gioia: gioia di vivere e gioia di voler sconfiggere insieme questo male" lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, visitando il Villaggio della Salute di Race for the Cure inaugurato al Circo Massimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev