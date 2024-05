Festa dell'Europa, Parenti: "Dobbiamo ricordare cosa hanno significato questi decenni di pace"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2024 "Oggi, 9 maggio, è la festa dell'Europa. Abbiamo iniziata in realtà già a festeggiare ieri sera partendo da Milano. Oggi invece siamo Roma, al Campidoglio e stasera saremo nella piazza di Campidoglio. Una grandissima festa. Stamattina dibattito, stasera musica per ricordare a tutti i cittadini cosa sono stati i 67 anni, 70 anni ormai in realtà, di Europa, i benefici che ci hanno apportato, le sfide del futuro e ricordare l'importanza del voto che esattamente tra un mese avrà luogo in tutta Europa e che stabilirà il nuovo Parlamento il quale a sua volta poi dovrà anche dare il voto di approvazione alla Commissione Europea, dunque un voto molto importante, un processo che è già iniziato da qualche mese dove speriamo di vedere tanti giovani partecipare attivamente e andare a votare" lo ha detto il Rappresentante della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti, a margine dell'evento "Giornata dell'Europa" tenutosi presso l'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev