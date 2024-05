Bonetti (Azione): "Aver fatto scadere Family Act significa rinuncia a sostegno a famiglia e donne"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 “Al Governo Meloni interessano davvero le famiglie? Se sì doveva rendere esecutivo il Family Act come primo punto dell’azione del Governo e non lasciarlo per due anni abbandonato. Si è tornato alla logica dei bonus una tantum per pochi, e questo è un grave errore. Aver lasciato scadere una riforma ampia, integrata, strutturale come il Family Act significa rinunciare a incidere concretamente nel sostegno alle famiglie, alla natalità e alle donne”, ha commentato Bonetti di Azione, commentando la scadenza della delega per il Family Act. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev