Cecilia Strada (Pd): "Il giorno in cui morì mio padre salvammo 84 migranti in mare"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2024 "Il fatto che, proprio durante il mio primo soccorso, mi abbia lasciato mio padre è stato simbolicamente qualcosa di grosso. C'è stato un passaggio di vita. Quel giorno mi sono ricordata di quando mio padre mi disse: alla fine, vince sempre la morte. Oggi la morte mi ha portato via mio padre. La vita, però, ha vinto 84 volte, perché in quel soccorso salvammo 84 persone. Il nostro dovere è quello di far vincere la vita anche in mezzo alla morte" così Cecilia Strada, candidata per il Partito Democratico alle Europee, nel format 'Personale è Politico'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev