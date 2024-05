Menchù (premio Nobel): "Ingiusto che l'umanità non sappia chi controlla l'alimentazione nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2024 "Dovremmo essere un po' più coraggiosi e fare nomi, cognomi e dire quali sono le istituzioni e i loro proprietari, che controllano l'alimentazione a livello mondiale. Se non facciamo nomi e cognomi, parliamo solo in astratto. Credo che non sia giusto che l'umanità non sappia chi è che controlla gli alimenti, quali sono le risorse per il bene comune e chi governa questo pianeta oggi. Pertanto bisogna ricordare che la stragrande maggioranza dell'umanità vive da sola, senza sistemi e istituzioni di supporto. Conosco poco la cooperazione internazionale perché non ne faccio parte. Ma è molto importante incoraggiare il bene comune. Pertanto, non so dire i nomi di coloro che ci guadagnano di più grazie alla povertà, però conosco tutte quelle esperienze che danneggiano la vita in generale" lo ha detto la premio Nobel Rigoberta Menchù Tum, a margine del tavolo a margine del tavolo sul cibo e sui sistemi alimentari, presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev