Race for the Cure, le voci al Villaggio della Salute: "Una splendida occasione per tutte le donne"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2024 E' stato inaugurato al Circo Massimo il Villaggio della Salute e della prevenzione di Race for the Cure. "Un evento che si tiene tutti gli anni serve a commemorare le donne che non ce l'hanno fatta contro questa malattia, ma anche per la prevenzione. Mia madre si sarebbe salvata" dice una signora. "Quest'anno siamo anche di più, spero che vada tutto bene". "Una splendida occasione per tutte le donne". "Una bellissima iniziativa da fare ogni anno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev