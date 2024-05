Pompei: "Deloitte knowledge partner di Confindustria nel G7 del business"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Siamo orgogliosi di aver supportato Confindustria in questo percorso del B7, il G7 del business. In particolare il nostro ruolo è consistito nel fornire competenze, know-how, esperienze maturate non solo nel mercato italiano ma anche all'estero, grazie al nostro network internazionale. Ricordo che Deloitte è presente in 150 Paesi. Abbiamo quindi potuto elaborare delle proposte che abbiamo sottoposto a Confindustria. I temi toccati sono quelli delle agende del business e delle istituzioni: transizione digitale, energetica e ambientale, il tema delle catene di approvvigionamento globale, la valorizzazione dei talenti e, infine, non poteva mancare il tema dell'intelligenza artificiale, trasversale a tutti gli altri. Ci sono stati momenti di confronto e condivisione fondamentali, fortemente voluti dalla presidente del B7 Emma Marcegaglia. In particolare sono stati importanti gli incontri di Torino e Verona" lo ha detto l'Ad di Deloitte Italy Fabio Pompei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev