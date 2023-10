Tajani: «Stiamo lavorando per rimpatriare tutti gli italiani in Israele»

"Sono in contatto costante con l'unità di crisi, con l'ambasciata di Tel-Aviv, quella di Beirut, il Consolato generale a Gerusalemme, che ringrazio per la dedizione e il grande lavoro svolto. Stiamo operando incessantemente per assistere i nostri connazionali. Gli italiani residenti in Israele sono oltre 18.000. Stiamo lavorando per rimpatriarli tutti", le parole del ministro degli Esteri Tajani alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev