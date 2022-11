Simulazione congiunta di un incidente di Autostrade, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2022 All’interno della Galleria del Barco Nord, situata al km 540 dell’Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Mascherone Ovest e Guidonia Montecelio, è stata svolta un’esercitazione congiunta tra Autostrade per l’Italia, Vigili del Fuoco, 118, Polizia Stradale e Polizia di Stato. L’esercitazione, svolta in orario notturno ed a traffico chiuso, ha previsto la simulazione di un incidente con coinvolgimento di un mezzo pesante e di quattro vetture. In particolare, alla riproduzione del sinistro ha partecipato anche un mezzo con a bordo dei passeggeri non vedenti per rendere possibile la sperimentazione di un protocollo di soccorso sottoscritto tra l’Associazione non vedenti ed i Vigili del Fuoco. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev