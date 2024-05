Papa Francesco: "Non dimentichiamo i nonni, o sarà suicidio culturale"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Il futuro non si costruisce solo facendo figli. Manca un'altra parte importante, i nonni. Oggi c'è una cultura di nascondere i nonni, mandarli nella casa di riposo. È cambiato un po' per la pensione, ma la tendenza è quella: scartare i nonni. Per favore non dimenticate i nonni. I nonni soli, i nonni scartati. Questo è un suicidio culturale. Abbiamo cura dei figli ma anche cura dei nonni, è molto importante" lo ha detto Papa Francesco, intervenendo agli Stati Generali della Famiglia all'Auditorium Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev