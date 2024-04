Meloni annuncia candidatura alle Europee: Guiderò liste in tutte le circoscrizioni, se sopravvivo

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev