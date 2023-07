Giorgetti: "La carta anti-inflazione potrà essere replicata"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "L'esperimento della Carta Dedicata a te "spero che avrà successo e sicuramente potrà essere replicato. Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi, non solo la politica monetaria, spiega il ministro sottolineando che l'inflazione impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti e il governo ha deciso di intervenire sui due fattori dell'energia e dei beni alimentari". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla conferenza stampa di presentazione della carta di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev