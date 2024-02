De Rossi: «Non mi parlate di sbornia, contro il Torino sarà una partita tosta»

Le dichiarazioni del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Torino: «Non mi parlate di sbornia. Se sarà tosta perché entreremo con la testa sbagliata vuol dire che ho fatto tutto male. A Frosinone ho detto che era un discorso tattico, due volte di seguito no. Voglio vedere l’atteggiamento di una squadra motivata, con grande intensità, perché ogni partita è della vita.

Per me che la vivo da poco tempo, dobbiamo correre, non possiamo fermarci. Avessi vinto la Coppa e l’ultima di campionato capirei l’appagamento, ma abbiamo passato i sedicesimi e dobbiamo giocare altre mille partite per arrivare in fondo. È bello festeggiare quelle serate, è bello godersele ma un’ora, due ore, dodici ore, ma adesso c’è da preparare la partita e se la squadra entra ubriaca di felicità vuol dire che l’allenatore ha fatto un lavoro pessimo in questi giorni».