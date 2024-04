Velella velella, le creature "aliene" invadono le spiagge degli Stati Uniti

Negli ultimi tempi, le coste occidentali degli Stati Uniti sono diventate la scena di un fenomeno naturale straordinario: milioni di creature marine blu, conosciute come "Velella velella", stanno coprendo le spiagge americane dall' Oregon alla California. Come riporta il "Guardian" questi organismi,, sono in realtà colonie di idrozoi che vivono la maggior parte della loro esistenza in alto mare. Grazie alla loro fina vela sombrero e tentacoli cacciatori, navigano sulla superficie oceanica cibandosi di larve di pesce e zooplancton.