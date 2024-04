Allo zoo di Falconara è nato un Okapi: la giraffa delle foreste a rischio estinzione, il video

Ha gli zoccoli ma non é un cavallo , é striato ma non é una zebra , ha il collo lungo ma non é una giraffa : allo zoo di Falconara Marittima Ancona ) é nato un Okapi , una specie a rischio di estinzione. Conosciuto come "la giraffa della foresta", é il secondo esemplare in Italia . Oltre a lui, esiste un altro esemplare ed é suo fratello Italo. Collo lungo, testa affusolata, color marrone scuro con strisce bianche sulle zampe posteriori: l'Okapi é originario della Repubblica Democratica del Congo