Gattino sveglia la sua "mamma" con un giocattolo diverso ogni mattina: la storia è dolcissima

Florida, Stati Uniti: lui è Batman, il gatto che sveglia la sua mamma umana portandole ogni mattina un giocattolo diverso. Questo micio ha un'abitudine davvero unica: ogni notte si avvicina alla sua scatola dei giocattoli di peluche e ne sceglie uno. Poi si dirige verso la camera da letto e lo lascia lì, in attesa che mamma Christine si accorga del regalo al suo risveglio. Christine non capiva perché trovasse ogni giorno tutti quei giocattoli nella sua stanza, così ha installato una telecamera. Finalmente ha scoperto la sua piccola "missione": notte dopo notte il cucciolo seleziona con cura il pupazzetto e poi lo porta su per le scale. Un rituale tenerissimo quello del piccolo Batman nei confronti della sua famiglia umana: la sua dolcezza ha lasciato tutti a bocca aperta.